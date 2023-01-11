المتهم بسرقة متعلقات السيارات بمصر الجديدة يعترف: «كررت الطريقة 5 مرات»

«كل اللي بلاقيه قدامي بكسر إزاز العربية على طول وأخده، وده في نطاق عربيات منطقة مصر الجديدة»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة متعلقات السيارات في منطقة مصر الجديدة اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

طريقة سرقة متعلقات السيارات

وأضاف المتهم أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معه: «بلف كل على العربيات المركونة وببص عليها من بره، وبركز أكتر لو في شنطة في العربية أو حاجة غالية»، موضحاً أنه قبل سرقة المتعلقات بالسيارة يتأكد أولاً أنه لا أحد يراه وأن صاحبها ليس بجانبها.

وتابع المتهم خلال جلسة التحقيق: «الموضوع كله مش بياخد دقيقتين من كسر الإزاز ولحد ما أخد اللي عيني جت عليه، وأول ما بسرق الحاجة بختفي من المنطقة خالص، عشان محدش يعرف»، مؤكداً أنه سرق بنفس المنطقة متعلقات 5 سيارات بأسلوب كسر الزجاج، «اللي بلاقيه مش هينفعني برميه على طول».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهم بسرقة متعلقات السيارات بمنطقة مصر الجديدة أول أمس الاثنين، وتبين من خلال التحريات أنه مسجل خطر ويقيم بنفس المنطقة، واعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بسرقة متعلقات السيارات في منطقة مصر الجديدة، فإن المحامي محمد ثابت أكد أن عقوبته سوف تصل إلى الحبس، لأن واقعة السرقة لم تقترن بظروف مشددة، وذلك حسب ما نصت عليها المواد 317 و318 من قانون العقوبات.