«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «أحدث طرق النصب بالمرسيدس»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «يوتيوب»، تحت عنوان «أحدث طرق النصب بالمرسيدس»، متضمناً ادعاء شخصين تعطل السيارة الخاصة بهما، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله، لهما معلومات جنائية، حال توقفهما بالسيارة المُشار إليها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وتبين أنها مملوكة لشخص آخر -غير مُبلغ بسرقتها- ومنتهية التراخيص، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في النصب على المواطنين على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.