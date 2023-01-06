رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: يا رب السنة دي تكون خير وسلام ومحبة على العالم

كتب:

محمد عزالدين
08:25 م | الجمعة 06 يناير 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد الميلاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد الميلاد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «متشكر جدا، كل سنة وأنتم طيبين جميعا وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «يا رب السنة دي سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر، في العالم كله، يا رب يا رب السنة دي تكون سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها مش بس في مصر».

اقرأ المزيد:

شباب الكاتدرائية يلتقطون «صور سيلفي» مع الرئيس السيسي في احتفال عيد الميلاد

الرئيس السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لحضور قداس عيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أهالي قرية أم دومة بسوهاج يشيدون بجهود التنمية في عهد الرئيس السيسي

النائب مصطفى الكحيلي: زيارة الرئيس السيسي إلى سوهاج إعادة إحياء لقرى الصعيد

الرئيس السيسي يوفر سكنا لائقا لأهالي سوهاج.. 23 ألف وحدة سكنية

الرئيس السيسي عينه على الفقير.. مد شبكة حماية اجتماعية لأهالي سوهاج
بقلم محمد عزالدين