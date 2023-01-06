السيسي مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: يا رب السنة دي تكون خير وسلام ومحبة على العالم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «متشكر جدا، كل سنة وأنتم طيبين جميعا وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «يا رب السنة دي سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر، في العالم كله، يا رب يا رب السنة دي تكون سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها مش بس في مصر».