هاني شاكر يعود من بيروت بعد قضاء عطلة رأس السنة 2023

عاد الفنان هاني شاكر، من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن قضى احتفالات رأس السنة لمدة أسبوع، وأحيا خلالها حفلين لأول مرة منذ سنوات.

هاني شاكر استغل تواجده في بيروت، إذ قضى وقت الاستجمام والراحة رفقة زوجته نهلة وحفيديه مجدي ومليكة من ابنته الراحلة دينا.

وقدم هاني شاكر واجب العزاء للفنان جورج وسوف في وفاة نجله وديع وقام بنشر منشور عبر صفحته الرسمية قال فيه : «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أشاطر أخي وحبيبي الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه في وفاة ابنه الغالي وديع، وأدعو له بالصبر على هذا الابتلاء العظيم، اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته ومحبيه، وارزقهم الصبر والسلوان»

أحدث أغاني هاني شاكر

كان الفنان هاني شاكر قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة في فرق الإحساس، التي خطف بها الأنظار والترند، بسبب البوستر الخاص بها، ومن ألحان الفنان وليد سعد.