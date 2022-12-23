تجنب الوضوء بماء بارد.. هاني الناظر يقدم نصائح للحفاظ على الصحة في الشتاء

وجّه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، عدة نصائح للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة، مع انخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة النهار: «لو هنخرج الصبح بدري قبل ما نخرج نشرب مياه، ونرتدي كمامة مش عشان كورونا، لكن كحماية لأن الصبح بدري درجة الحرارة بتكون منخفضة وده بيعمل نزلات برد».

وطالب هاني الناظر بالبعد عن استخدام المياه الباردة في الوضوء وغسل الوجه، ونصح باستخدام المياه الدافئة للحفاظ على الجلد من التشققات، وتجنب حدوث جفاف في الجلد.

وتابع: «موضوع الناس تلبس صوف على الجلد مباشرة ده بيعمل التهابات في الجلد، وبلاش البطانية تلامس الوجه أثناء النوم»، كما طالب بالابتعاد عن ارتداء "الشراب" طول الوقت، حتى لا تصاب القدم بالفطريات، كما طالب أيضًا باستخدام مرطبات للجلد من أجل الحماية.

وناشد هاني الناظر المواطنين بالإكثار من تناول السلطة، مع وجود الليمون عليها لأنه غني بفيتامين «سي»، كما ناشد بممارسة رياضة المشي نصف ساعة يوميا.

وشدد على ضرورة التزام كل شخص مصاب بالبقاء في المنزل، وعدم النزول للعمل حتى لا يصيب زملاءه.