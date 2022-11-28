«مات خلال الوضوء».. المشهد الأخير في حياة «إدريس» قبل مصرعه غرقا بأسوان

المئات من أهالي إحدى قرى مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، شيعوا اليوم، جثمان الشاب الثلاثيني «إدريس»، وسط حالة من الحزن والألم على فراقه، بعد أن لقي مصرعه على حافة إحدى الترع، خلال محاولته الوضوء لتأدية فرض الصلاة.

وداع الأسرة

في الساعات الأولى من صباح اليوم، استيقظ الشاب الثلاثيني «إدريس» صاحب الـ28 عاما، لممارسة عمله، ودع أسرته وبالتحديد والدته التي أدركت من سلامه لها أنه لن يعود مرة أخرى، لحظات معدودة ظل بها الشاب محتضنا والدته، حسب ما رواه أحد شهود العيان أمام الأجهزة الأمنية.

بخطوات مسرعة ترجل «إدريس» خارج منزله، وكأنه يعلم بأنه ذاهب لقدره المحتوم، وأن القدر سطر حروفه الأخيرة في صفحة الشاب، مصاحبة له دعوات والدته، مرت الساعات وخلال عمله بأرضه الزراعية، سمع أذان الظهر، ترك ما بيده وتوجه لأقرب مجرى مائي يستطيع من خلاله الوضوء لتأدية فرضه.

لحظة وفاة الشاب

على حافة المجرى المائي «ترعة»، وخلال تركيزه باستكمال الوضوء، انزلقت قدمه داخل المياه، فاق الشاب من صدمته على مصارعته للمياه التي أصرت على احتضانه، لعدم معرفته بالسباحة، دقائق معدودة ظل بها الشاب يصارع المياه والموت معًا، حتى سكنت حركته معلنة عن انتصار المياه في ابتلاع الشاب، إذ يسقط صريعًا خلال وضوئه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى مركز شرطة إدفو إخطارا يفيد بسقوط شاب داخل الترعة، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وذلك لانتشال الجثة من الترعة ونقلها إلي المشرحة، وعرضها علي الطبيب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين أنها حالة غرق ولا يوجد أي شبهة جنائية، وتم استخراج تصريح دفن الجثمان ونقله إلى مثواه الأخير.

الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، أن حالة «إسفكسيا الغرق»، هي موت الإنسان نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلى داخل جسده وبالتحديد الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء، ما يؤدي إلى اختناقه في الحال ومن ثم موته.

وأضاف «فودة» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الشخص المتوفى نتيجة الغرق، قد يبدو عليه عدة أعراض مختلفة أبرزها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.