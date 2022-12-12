عضو «صحة الشيوخ»: مصر آمنة من شلل الأطفال بفضل منظومة الوقائية والتطعيمات

أكّد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنَّ مصر بعيدة تمامًا عن فرصة انتشار مرض شلل الأطفال الذي أصاب الأطفال في عدد من الدول الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح البدري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مصر تمتلك منظومة وقائية عالية المستوى تتمثل في شبكة تطعيم الأطفال منذ ولادتهم، وذلك وفقًا لخطة استراتيجية شاملة تتضمن رصد المواليد أولا بأول وتحديد موعد الجرعة وفقًا للمرحلة العمرية لكل مجموعة.

تفشي مرض شلل الأطفال

وبسؤاله عن سبب تفشي المرض بالدول الإفريقية، قال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنَّ السبب الرئيسي لتفشي مرض شلل الأطفال في بعض دول القارة السمراء هو غياب الحملات الطبية التوعوية بتلك الدول والتي من شأنها تعريف المواطنين بأهمية الحصول على الجرعات التطعيمية ضد مرض شلل الأطفال، إضافة إلى انقطاع فرق التطعيم عن أداء دورها المتمثل في تطعيم الأطفال خلال السنوات الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أتاح الفرصة لانتشار المرض بكثافة بين الأطفال.

تطعيم الأطفال الأفارقة

وكان مرض شلل الأطفال، انشر خلال الفترة الماضية بشكل مخيف في عدد من الدول الإفريقية، الأمر الذي دفع الرئيس السنغالي إلى إعلان التعبئة العامة لتطعيم الأطفال الأفارقة للحد من انتشار المرض.