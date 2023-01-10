ضبط 1898 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:46 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
المرور- صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1898) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (18) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (2) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (169) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (7) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.