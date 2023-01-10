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«الداخلية»: القبض على 21 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة بالقليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:47 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج

وحسب بيان الداخلية، فإنه تم ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 21 متهم

لعدد 14 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (2327) حكم قضائى متنوع.

ضبط (12) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع