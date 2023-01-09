«الداخلية»: ضبط 1073 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1073 قضية تموينية متنوعة من بينها:

حملات تموينية مكبرة على الأسواق

- ضبط 29 قضية بيع أرز أبيض بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت 5,562 طن أرز، 5 قضايا حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 109.425 طن أرز شعير، 71 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 185.592 طن أرز شعير، ضبط 4 قضايا غش أعلاف غير صالح للاستخدام مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 7,500 طن أعلاف حيوانية، ضبط 5 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 114٬500 طن أعلاف حيوانية.

- وفى مجال حجب السلع الاستراتيجية، ضُبطت 3500 عبوة سجائر، 1405 عبوة معسل، وضبط 450 قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت 6٬260 طن دقيق أبيض، 2.070 طن مواد غذائية متنوعة، 10أطنان أسمدة زراعية، 20 طن أسمنت، 2248 عبوة سجائر.

- وفي مجال مخالفات الخبز، تم ضبط 299 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 8 قضايا دقيق بلدى مدعم، 102 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 106 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 83 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 16٬850 طن دقيق بلدى مدعم، وكذا ضبط 18 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها «2٬250 طن سكر- 177100 لتر مواد بترولية- 12 بطاقة تموينية ذكية- 2٬500 طن أسمدة زراعية مدعمة»، بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى 329,559 طن، أبرزها «16٬850 طن دقيق بلدي- 1٬550 طن دقيق بلدي- 6٬260 طن دقيق أبيض- 5٬562 طن أرز أبيض- 109٬425 طن أرز شعير- 185٬592 طن أرز شعير- 2٬070 طن- 2٬250 طن سكر تمويني- 177100 لتر مواد بترولية- 5748 عبوة سجائر- 1405عبوة معسل- 12 بطاقة تموينية ذكية- 122 طن أعلاف حيوانية- 2٬500 طن أسمدة زراعية مدعمة- 10 طن أسمدة زراعية- 20 طن أسمنت كان أبرزها الآتى:

- ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لتصرفه في كميه قدرها (7٬700 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها في السوق السوداء، مستوليا على الدعم المقرر.

- ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية، وبحوزته كميه قدرها 10 أطنان أسمدة زراعية دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية، وبحوزته كميه قدرها 10 أطنان مواد بناء أسمنت دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة مواد البناء بمحافظة قنا، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان مواد بناء أسمنت دون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخبز سياحي بمحافظة القليوبية، بحوزته كميه قدرها 1٬250 طن دقيق بلدى مدعم، جمعها للإتجار بها فى السوق السوداء واستخدامها في عملية التصنيع مستولياً على الدعم المقرر، 12 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصي.

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمي، شنت الإدارة العامة بالإشتراك مع مديريتى أمن دمياط والسويس حملة نوعية مكانية على محطات تموين السيارات، أسفرت عن ضبط عدد 5 قضايا بإجمالى مضبوطات 177100 لتر (سولار- بنزين).

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 76 قضية بمضبوطات بلغت 295,017 طن أرز شعير.

رصد مخالفات تموينية في المحافظات

- ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (2,700 طن لحوم مجمدة ومقطعات دواجن، معبأة داخل عبوات دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 2,855 طن زيت طعام ومسلى دون مستندات مجهول المصدر، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان أسمدة زراعية «سماد فوسفات- 500 كيلوجرام أعلاف حيوانية، دون مستندات ومجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية والحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزراعين والمربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 50 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت «5748 عبوة سجائر– 1405 عبوة معسل»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.