«الداخلية» تكشف ملابسات سقوط سيارة في «حفرة» بالتجمع الأول

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور وصورة على إحدى الصفحات عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن سقوط سيارة في حفرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة.

وتبين من الفحص تحديد السيارة واستدعاء مالكها، أفاد بسقوط سيارته الملاكي في منطقة أعمال حفر بعمق مترين لأعمال صرف صحي تقوم بها إحدى الشركات بسبب غمر المياه الحفرة في أثناء الأمطار دون إصابات.

وتعهدت الشركة بالإصلاح، وعدم رغبته في اتخاذ إجراء قانوني.