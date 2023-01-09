«الداخلية»: ضبط 302 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: عن ضبط 2 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 302 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 35 قضية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 270 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 5 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.