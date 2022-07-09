إنقاذ موظف قفز من أعلى كوبري قصر النيل: ضائقة نفسية بسبب حادث سيارة

نجحت قوات الإنقاذ بإدارة شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن القاهرة، في إنقاذ شخص قام بالقفز من أعلى كوبري قصر النيل، إذ تلاحظ للخدمات المعينة لتفقد الحالة الأمنية أعلى الكوبري قيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه إلى مياه النيل.

إنقاذ الموظف قبل الغرق

وعلى الفور قامت قوات الإنقاذ المعينة لتأمين المسطح المائي، بالتوجه نحوه وانتشاله وإنقاذه قبل غرقه.

وبالفحص تبين أنه «موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمه أول»، وبسؤاله قرر أنه حاول إنهاء حياته لمروره بضائقة نفسية إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء قيادته سيارة أحد أقاربه، وحدوث تلفيات بالسيارة.

ولم تتأثر حركة المرور أو المشاه بالمنطقة، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الأديان السماوية ترفض الانتحار

وترفض كل الديانات السماوية، الانتحار وإيذاء النفس، فيما يؤكد أساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيو تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيون، ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.