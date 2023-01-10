«تعليم كفر الشيخ»: لم نرصد مخالفات في امتحانات الصف السادس الابتدائي

أدى طلاب الصف السادس الابتدائي، امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والعلوم في 770 مدرسة من مدارس التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أو وقائع غش

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء طلاب الصف السادس الابتدائي أولى امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى 2022 - 2023، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات أو وقائع غش، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، موجها بتطهير وتعقيم اللجان.

وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات، وكذلك كنترول المدرسة، موجهاًبالدقة في تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات، لينال كل طالب حقه.

كما تابع «عبد الله»، أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، ويؤدي الطلاب غداّ الأربعاء امتحان مادتي الرياضيات، والتربية دينية، والخميس مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير ‏سُبل الراحة للطلاب

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قد وجّه، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة، وتهوية للطلاب، لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.‏