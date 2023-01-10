«الصحة السعودية» تنشر اختبارا للاكتئاب على موقعها: «أقل من 4 درجات تحتاج علاجا»

نشرت وزارة الصحة السعودية على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، اختبار الاكتئاب واختبار القلق، وسط تهافت كبير على رابط اختبار وزارة الصحة السعودية والإجابة على الأسئلة عبر الموقع لمعرفة النتيجة فور الانتهاء من الاختبار، ومشاركة الكثير من الأشخاص رابط اختبار الاكتئاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بهم.

وزارة الصحة السعودية تخصص رابط لمعرفة حالتك النفسية

وتقدم وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني اختبار الاكتئاب للمساعدة في معرفة الحالة النفسية الخاصة بالفرد التي من شأنها تحدد إذا كنت مكتئبا أو لا وإذا حصلت على علامة أكثر من 4 ينصحك بالتوجه إلى الطبيب كي لا تسوء الحالة.

ويمكن إجراء اختبار الاكتئاب عند الدخول على رابط اختبار الاكتئاب الخاص بوزارة الصحة السعودية، والإجابة على الأسئلة ومعرفة النتيجة، ويعطي اختبار الاكتئاب نقاط تدل على الحالة النفسية مع نبذه مختصرة لذلك، وفي الاختبار يتم الإجابة على الأسئلة المزاجية بناء على حالتك النفسية قبل 14 يومًا.

وكل ما عليك هو الدخول لموقع وزارة الصحة والتسجيل في الاختبار والإجابة على الاسئلة ومعرفة النتائج مع إمكانية نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بك.

280 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكتئاب

ويعد الاكتئاب اضطراب شائع بين الأفراد في الوقت الحالي يتصف صاحبة بمشاعر الحزن وفقدان الاهتمام بأي شيء، مع عدم الاستمتاع بالحياة، ويصيب هذا المرض أكثر من 280 مليون شخص في العالم أي ما يعادل 3.5% من سكان العالم وأبرز أعراضه، فقدان الشهية، اضطراب في النوم، التشتت، قلة الطاقة.