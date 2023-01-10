تفاصيل «زلزال جازان».. وقع على بعد 152 كيلو مترا جنوب غرب المنطقة

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن تفاصيل تداول أنباء بأن هزة أرضية ضربت منطقة «جازان» في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الاثنين، دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية، فيما كشفت السلطات السعودية، أن الهزة الأرضية وقعت بعيدا عن سواحل المملكة، ولم تسبب الهزة الأرضية أي تأثير.

ومساء أمس الاثنين، ضرب زلزال، بقوة 4.6 على مقياس ريختر، على بعد 152 كيلو متر جنوب غرب منطقة «جازان» الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، وذلك في الساعة 8:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعوودية «07:30 مساءا بتوقيت القاهرة».

الهزة الأرضية وقعت على عمق 215 كيلو مترا

وكشفت هيئة «المساحة الجيولوجية» السعودية عن تفاصيل زلزال «جازان»، وقالت الهيئة، إن الهزة الأرضية بعيدة للغاية عن سواحل البلاد، ولم تسبب أي تأثير، موضحة أن محطات «الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي»، سجلت الهزة الأرضية على بعد 152 كيلومترا جنوب غرب منطقة «جازان»، مشيرة إلى أنها كانت على عمق 215 كيلو مترا، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت «المساحة الجيولوجية» السعودية، على لسان المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، إلى أن سبب زلزال «جازان» يرجع إلى قوى الشد بمنطقة وسط «البحر الأحمر»، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.