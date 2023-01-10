«تعليم الشرقية» تنفي توزيع ورقة امتحان بالخطأ على الصف الرابع الابتدائي

نفى محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ما تم تداوله من أنباء بشأن توزيع أسئلة امتحانات الصف الخامس الابتدائي على طلبة الصف الرابع.

الامتحان من المنهج الدراسي

وأضاف «رمضان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توزيع أوراق أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي على التلاميذ بعد دخولهم اللجان، مشيرًا إلى أن الامتحان من المنهج الدراسي، ومن نماذج الامتحانات الاسترشادية للوزارة بالنص.

توفير الأجواء المناسب للطلاب

ولفت وكيل وزارة التعليم إلى أنه تم التأكد من توفير الجو المناسب والملائم للتلاميذ لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتوفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

يشار إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية بلغ 497 ألفا و699 طالبا وطالبة، موزعين على 24 ألفا و883 لجنة فرعية، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية العامة بلغ 297 ألفا و296 طالبا موزعين على 14 ألفا و864 لجنة فرعية.