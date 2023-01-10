حالة الطقس اليوم في محافظة البحيرة.. توقعات بسقوط أمطار بنسبة 30%

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم في محافظة البحيرة لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، بينما أعلنت الأجهزة التنفيذية استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء حيث تم الدفع بعدد 1220 معدة، وتطهير بالوعات الصرف الصحي، ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها.

حالة الطقس اليوم في محافظة البحيرة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم في محافظة البحيرة ، ستشهد شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة، على السواحل الشمالية بنسبة حدوث 30% تقريباً.

طقس البحيرة اليوم

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شاطئ إدكو بالمحافظة، معتدلة، وإرتفاع الموج فيه ( 1.5 : 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة اليوم في البحيرة 18 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في البحيرة

ومن المتوقع أت تشهد محافظة البحيرة خلال الأيام المقبلة سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، وجرى نشر معدات رفع مياه داخل الميادين في جميع المراكز، مع عقد لغرفة العمليات المركزية داخل ديوان عام المحافظة، والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية في المدن.