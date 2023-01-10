محافظ المنوفية: وصول 11 معدة جديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، وصول 11 معدة جديدة كدفعة أولى لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بإجمالي تكلفة بلغت ما يقرب من 21 مليونًا و580 ألف جنيه، وذلك من إجمالي 21 معدة، بتكلفة إجمالية 63 مليونًا و750 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري.

معدات جديد لمنظومة المخلفات الصلبة في المنوفية

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف المعدات الجديدة أمام مقر الديوان العام، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء عمر إدريس، مستشار المحافظ لشؤون الوحدات المحلية، ومدير الإدارة الفنية بالديوان العام، وتشمل المعدات 5 سيارات قلاب حمولة 10 أطنان،و 6 سيارات كسح وشفط مياه.

وأوضح المحافظ أن معدات النظافة سيجرى توزيعها على الوحدات المحلية، للمساهمة في نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة، ونقلها إلى المدفن الصحي الآمن بالسادات، فضلًا عن التعامل الفوري في شفط تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

محافظ المنوفية يشدد على الاهتمام بالحفاظ على المعدات

وشدد «أبوليمون» على ضرورة الحفاظ على المعدات والاهتمام بها، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها، وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.

وكلف المحافظ مدير الإدارة الفنية بالمراجعة الشاملة لصيانة معدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن، وإعداد تقرير مفصل باحتياجات المراكز كافة من المعدات لاتخاذ اللازم.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن قطاع تحسين البيئة من أهم المحاور الرئيسية التي حظيت باهتمامه، وبلغت جملة الاستثمارات 162 مليونًا و345 ألف جنيه، وذلك ضمن العام المالي الحالي، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم كافة لقطاع تحسين البيئة لتطوير مستوى خدمات النظافة بالشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة.