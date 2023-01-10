محافظ المنوفية تصدر توجيهات جديدة لرؤساء الأحياء بشأن التصالح في مخالفات البناء

أصدرت محافظة المنوفية، توجيها لرؤساء الأحياء والمختصين، بأهمية حصول الراغبين في استكمال بناء طابق غير مكتمل على نموذج 10 النهائي الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، من صب سقف لذات الدور المخالف محل طلب التصالح، أو تعلية، أو تغيير استخدام، ما يتطلب استخراج ترخيص بناء لتلك الأعمال وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.

قانون التصالح الجديد فى مجلس النواب

وفيما يتعلق بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، فهو ما زال قيد الدراسة والمناقشة حاليا في مجلس النواب، ومن المقرر أن يعالج قانون التصالح كل السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق، لتسهيل إجراءات التصالح لتقنين وضع المخالفات، والتعامل بشكل رسمي على الحالات التي يقبلها القانون، وحصول الدولة على مستحقاتها، وهناك حالة رفض القانون التصالح بشأنها وهي تردى الحالة الإنشائية للعقار.

وقال النائب محمد عطية الفيومي لـ«الوطن»، إنّ اللجان انتهت من مناقشة قانون التصالح الجديد، ومن المقرر طرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب قريبا.