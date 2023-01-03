محافظ المنوفية: تقديم الدعم للجامعة باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، التهنئة للدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية الجديد، على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهام منصبه والذي جاء تتويجاً لعطائه المخلص وما قدمه من جهد وأداء متميز، متمنيا له دوام التقدم والرقي، وذلك خلال زيارته اليوم لمقر جامعة المنوفية.

تقديم الدعم لجامعة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل لجامعة المنوفية في المرحلة القادمة باعتبارها شريك أساسي في التنمية، واستمرار التنسيق والتعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة وجامعة المنوفية لدعم المشروعات التنموية والخدمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة لتظل جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة في قلب الدلتا.

رئيس جامعة المنوفية يشيد بجهود المحافظ الميدانية

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة الجديد عن سعادته بتلك الزيارة، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على دعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة، ومشيداً بجهود المحافظ الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة، مؤكدا على استمرار دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أنه صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد فرج القاصد رئيسا لجامعة المنوفية، وشغل «القاصد» العديد من المناصب القيادية بالجامعة، آخرها منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وله العديد من الأبحاث العلمية والعالمية.