محافظ المنوفية: تنفيذ 37 مشروعا لتشغيل الشباب في ديسمبر 2022

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنهم مستمرون في توفير التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، في إطار تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تفاصيل مشروعات مبادرة مشروعك في المنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهر ديسمبر 2022، بلغت (56) فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 37 مشروعًا بتمويل 8 ملايين و579 ألف جنيه.

ووجه المحافظ الشكر للقائمين علي برنامج «مشروعك» بضرورة تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

فرص عمل جديدة للشباب

وأوضح أن الهدف من برنامج «مشروعك» هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.