تعرف على حالة الطقس في 3 دول عربية «السعودية والإمارات والأردن»

تعاني بعض الدول العربية هذه الأيام من انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار التي وصلت إلى حد السيول في بعض الدول بينما تنخفض الحرارة لتصل إلى 4 درجات ليلًا في المملكة الأردنية.

الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية هطول أمطارا رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق متفرقة وهي «الشرقية، الرياض» وأجزاء من مناطق «عسير، الباحة ومكة المكرمة»، وتشهد أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة انخفاضا في درجات الحرارة.

الإمارات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا مع انتشار الغبار أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً.

وتوقعت الأرصاد الإماراتية أن يصبح الطقس غائماً مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرص سقوط أمطار، ورياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار نهاراً.

الأردن

كما تشهد الأردن انخفاضا في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة الأردنية عمان 9 درجات بينما تبلغ الصغرى 4 درجات مئوية.