تنسيق كلية تجارة لطلاب دبلوم تجاري 3 سنوات .. والحد الأدنى للقبول

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كلية تجارة لطلاب دبلوم تجاري 3 سنوات، موضحة أن التنسيق يشمل كليات التجارة نظام الانتظام والانتساب الموجه، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الوزارة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن نتيجة تنسيق كلية تجارة لطلاب دبلوم تجاري، متاحة برقم الجلوس على موقع التنسيق ومتاح الآن تقليل الاغتراب لطلبا الدبلومات الفنية.

تنسيق كلية تجارة لطلاب دبلوم تجاري 3 سنوات

- كلية تجارة جامعة بورسعيد 96.89%.

- كلية تجارة انتساب موجه بور سعيد 96.72%.

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ 96.66%.

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 96.66%.

- كلية تجارة جامعة المنصورة 96.37%.

- كلية تجارة جامعة دمياط 96.37%.

- كلية تجارة جامعة السويس 96.20%.

- كلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 96.20%.

- كلية تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 96.20%.

- كلية تجارة جامعة الزقازيق 96.03%.

- كلية تجارة جامعة طنطا 95.86%.

- كلية تجارة انتساب موجه دمياط 95.86%.

- كلية تجارة انتساب موجه المنصورة 95.86%.

- كلية تجارة جامعة أسوان 95.86%.

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية 95.86%.

- كلية تجارة جامعة دمنهور 95.68%.

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي 95.68%.

- كلية تجارة جامعة العريش 95.68%.

- كلية تجارة انتساب موجه السويس95.51%.

- كلية تجارة جامعة أسيوط 95.51%.

- كلية تجارة مدينة السادات 95.34%

- كلية تجارة جامعة القاهرة 95.34%.

- كلية تجارة جامعة بنها 95.34%.

- كلية تجارة انتساب موجه طنطا 95.34%.

- كلية تجارة انتساب موجه الإسكندرية 95.33%.

- كلية تجارة انتساب موجه دمنهور 95.17%.

- كلية تجارة انتساب موجه الزقازيق 95.17%.

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم 95.17%.

- كلية تجارة جامعة عين شمس 95.14%.

- كلية تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95.00%.

- كلية تجارة جامعة سوهاج 95.00%.

- كلية تجارة و إدارة أعمال حلوان 95.00%.

- كلية تجارة جامعة بني سويف 95.00%.

- كلية تجارة انتساب موجه العريش 94.91%.

- كلية تجارة انتساب موجه أسوان 94.83%.

- كلية تجارة انتساب موجه القاهرة 94.82%.

- كلية تجارة انتساب موجه أسيوط 94.82%.

- كلية تجارة انتساب موجه بنها 94.82%.

- كلية تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 94.82%.

- كلية تجارة انتساب موجه مدينة السادات 94.82%.

- كلية تجارة انتساب موجه سوهاج 94.71%.

- كلية تجارة انتساب موجه عين شمس 94.66%.

- كلية تجارة انتساب موجه بني سويف 94.65%.

- كلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 94.65%.