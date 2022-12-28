وزير البترول: بيع 568 ألف أوقية ذهب وفضة خلال عام 2022

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بيع 568 ألف أوقية ذهب وفضة خلال عام 2022 بزيادة نسبتها 17% عن عام 2021، وبلغت قيمة مبيعاتهم 878.24 مليون دولار.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط وبرامج العمل المنبثقة عن استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي جرى وضعها بهدف تطوير قطاع تعديني جاذب للاستثمارات وقادر على المساهمة بقوة في الناتج القومي من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات لتحديث أساليب ممارسة العمل التعديني وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية.

وأضاف خلال بيان حصاد أعمال الوزارة خلال 2022، أنه جرت الاستفادة من التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق تعدينية بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.

أهم المؤشرات التعدينية خلال عام 2022

- في 26 مايو 2022 تم إعلان نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له التي جرى طرحها في مارس2020، إذ فازت 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية بالعمل في 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.

- الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة «الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وغيرها» في عدة قطاعات على مساحة 16كم2، وفازت بها 9 شركات مصرية بإجمالي 11 قطاعا من الخامات «الفوسفات – الرمال البيضاء– كاولين».

- في يوليو 2022: تم انطلاق منتدى مصر للتعدين بحضور أكثر من 200 مشارك من رؤساء شركات التعدين المصرية والأفريقية والدولية تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

تدريب العاملين بالثروة المعدنية

- تم الانتهاء من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبي الشامل الذي جرى تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وجرى تقسيمهم إلى 4 مجموعات، إذ انتهى تدريب جميع المجموعات التي ضمت 303 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نصف في المائة حاليا إلى 5% بحلول عام 2030.

- المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في يناير الماضي، إذ عرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرؤية المصرية لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادي الأمثل.

- إنتاج 9.5 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام بزيادة 50% عن عام 2021.