ضبط 1750 حالة إشغال متنوعة في حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء، والتصدي لجميع المخالفات، ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفي هذا الصدد شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تحت إشراف اللواء عمرو عبدالمنعم، بالاشتراك مع أحياء الإسكندرية، أولها المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين، استهدفت شوارع «محمد نجيب، العيسوي، ميامي، الأكاديمية، ملك حفني، أديب معقد، والشهر العقاري، ووادي الملوك»، ومنطقه السيوف قبلي شارع ابن سلامة، ومنطقه دربالة، وشارع مسجد سيدي بشر، وأبو رديس، وخالد بن الوليد، وأسفرت عن ضبط عدد 1123 حالة إشغال متنوعة.

حملات أحياء الإسكندرية

وشن حي وسط، برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، شملت شوارع «الإبياري، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، الشهداء، سويتر، بولانكي، ابن الخطاب، إسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثي، أبو الفدا، مسجد العطارين، صفية زغلول، سعد زغلول، الإسكندر الأكبر، شامبليون»، وطريق الجيش، ميدان سعد زغلول، الطريق الدائري، ميدان محطة مصر، الخديوي، المحكمة، البلينا، محمود سلامة حجازي، كلية الطب، السلطان حسين، شرم الشيخ، عمر لطفي، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الادريايتك، عمر زعفان، هليوبوليس، أحمد قمحة، النبيل عمر إبراهيم، وعلي عباس الحلواني، أسفرت عن ضبط 537 حالة إشغال متنوعة، و203 حواجز حديدية.

وشهد حى المنتزة ثان، برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات كافة، شملت طريق الكورنيش، عزبة اسكوت، ميدان المندرة الكوبري، النبوي المهندس، الملك السياحي، ومنطقة الحرمين، أسفرت عن التحفظ على 90 حالة إشغال متنوعة.

محافظ الإسكندرية: استمرار الحملات

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها الدورية والمفاجئة على مستوى الأحياء، لإزالة جميع الإشغالات والتعديات، التي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.