حالة الطقس اليوم في محافظة البحر الأحمر.. بارد ليلا مع نشاط للرياح

يسود اليوم في محافظة البحر الأحمر، حالة من الهدوء والاستقرار في الطقس، وأجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا بينما تنشط الرياح أحيانًا، وتصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 21 والصغرى إلى 14 درجة ليلا، وذلك وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

مواجهة آثار الطقس في البحر الأحمر

ووفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، وأعلنت حالة الطوارىء لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، وحذرت عبر بيان صحفي المواطنين من سقوط الأمطار والسيول المتوقعة خاصة على الطرق السريعة والمناطق الجبلية.

وشهدت مدن جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار أمس الاثنين ما بين متوسطة وغزيرة على مدن حلايب وشلاتين، وصفوها الأهالي بأنها أمطار «خير وبركة»، إذ تستخدم في ري الصحاري الشاسعة وتحولها إلى مراعي خضراء.

طقس غير مستقر بمحافظات مصر

وشهدت عدد من محافظات مصر طقسًا غير مستقر وتقلبات في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة وثلوج على بعض المدن، وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار على البلاد، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.