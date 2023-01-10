طرح 9 مزايدات علنية خلال شهري يناير وفبراير بالإسكندرية.. مواقف انتظار سيارات

أعلنت محافظة الإسكندرية، متمثلة في الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات»، طرح المزايدات العلنية العامة لمواقف انتظار السيارات في 9 أماكن خلال شهري يناير وفبراير.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مزايدات الإسكندرية، خلال شهري يناير وفبراير 2023، المتمثلة في مواقف انتظار جديدة، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية.

مواعيد وشروط مزايدات الإسكندرية 2023

- جلسة يوم الأحد 22 /1 / 2023، بعملية حق استغلال موقف انتظار سيارات آمون بنطاق حي الجمرك، وقيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

- جلسة يوم الأثنين 23 / 1 / 2023، وعملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الاستاد بنطاق حي وسط، وقيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

- جلسة يوم الثلاثاء 24 /1 / 2023، عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات سنترال المنشية بنطاق حي الجمرك، وقيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

- جلسة يوم الأحد 29 /1 / 2023، عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات 15 مايو 1 بنطاق حي شرق، وقيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

- جلسة يوم الأثنين 30 / 1 / 2023، عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الإسعاف بنطاق حي وسط، وقيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

- جلسة يوم الثلاثاء 31 /1 / 2023، عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كليوباترا بنطاق حي شرق، وقيمة التأمين المؤقت 250 ألاف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيهًا.

- جلسة يوم الأربعاء 1 / 2 / 2023، عملية حق استغلال أماكن الانتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مبنى مرور العجمي والشارع المجاور لمبنى المرور بنطاق حي العجمي، وقيمة التأمين المؤقت 25 ألاف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

- جلسة يوم الخميس 2 / 2 / 2023، عملية حق استغلال أماكن الانتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مول العجمي ستار وأمام سور شركة التجارة بجوار مبنى المرور بنطاق حي العجمي، وقيمة التأمين المؤقت 25 ألاف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

- جلسة يوم الأحد 5 / 2 / 2023، عملية حق استغلال أماكن الانتظار في الشارع أمام برج الثغر بمحطة الرمل بنطاق حي وسط، و قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

ضوابط الاشتراك في مزايدات الإسكندرية 2023

- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.

- للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140.

- يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:

- بنسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.