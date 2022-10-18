مزايدات علنية جديدة في الإسكندرية.. اعرف الشروط والمواعيد

أعلنت محافظة الإسكندرية طرح عددا من المزايدات العلنية لعدد من المنشآت بالمحافظة، تشمل جراج أبي العباس وموقف انتظار الأنفوشي وسيارات بحي الجمرك وموقف مول ديزينيا وغيرها.

مزايدات علنية في محافظة الإسكندرية

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، جاءت تفاصيل المزايدات كالتالي:

- حق استغلال جراج أبي العباس بنطاق حي الجمرك، على أن يكون ذلك في جلسة يوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

- حق استغلال موقف انتظار سيارات بمنطقة الأنفوشي في نطاق حي الجمرك، على أن يكون ذلك في جلسة الثلاثاء 1 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى كراسة الشروط والمواصفات وقيمتها 299 جنيها.

- حق استغلال موقف انتظار سيارات المتحدة بنطاق حي الجمرك، في جلسة الأربعاء 2 نوفمبر، على أن تكون قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى كراسة الشروط والمواصفات وقيمتها 399 جنيها.

- حق استغلال موقف انتظار سيارات بجوار مول ديزينيا خلف محلات النساجون الشرقيون بالطريق الصحراوي بمحرم بك بنطاق حي وسط، على أن تكون الجلسة الخميس 3 نوفمبر، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى كراسة الشروط والمواصفات قيمتها 299 جنيها.

- حق استغلال منفذ شاطئ جليم وبيع الخردوات بنطاق حي شرق، على أن يكون ذلك ضمن جلسة الأحد 6 نوفمبر، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى كراسة الشروط والمواصفات قيمتها 299 جنيها.

تأمين مؤقت لحجز مزايدات جراجات الإسكندرية

ويتم الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة، أو عن طريق بوابة التعاقدات العامة دون مقابل، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

شراء كراسة الشروط من مبنى محافظة الإسكندرية

ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات، وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، على أن تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.