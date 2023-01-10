خبير اقتصادي: صناعة الطائرات والسيارات ساهمت في التنمية الاقتصادية بالمغرب

قال المحلل الاقتصادي المغربي إدريس العيساوي، إنّ الحكومة المغربية بذلت جهودًا كبيرة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وانتعاشه، وتحديدا على مستوى الاستثمارات في القطاع الخاص أو المشروعات التي تنفذها القطاعات الحكومية.

الاقتصاد المغربي متنوع

وأضاف «العيساوي» في مداخلة عبر «سكايب» بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنّ الاقتصاد المغربي مبني على التنوع، الذى جعله قوة لا يُستهان بها في تنمية قدراته، ووضع مسارات للتنمية مثل زيادة المنتجات الزراعية والبحرية، وما يتعلق بمستقبل المغرب.

صناعة السيارات والطائرات زادت من التنمية الاقتصادية

وأوضح أن إحصائيات الصادرات الزراعية، التي صدرت مؤخرًا حقيقية، وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المغربي القائم عليها، كما أن صناعات السيارات والطائرات مكنّت من زيادة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك علاقات تعاون مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا في الصادرات والهجرة المنظمة المقبولة بالنسبة للشباب، فضلًا عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين.