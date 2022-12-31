المغرب يمنع دخول جميع القادمين من الصين بسبب كورونا

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطورات جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية.

وورد في بيان الوزارة، بأنه على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الدخول إلى تراب المملكة المغربية.

وشدد المصدر على أن «هذا الإجراء يطبق ابتداء من يوم 3 يناير 2023 حتى إشعار آخر».

واختتم البيان: «هذا الإجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة المغربية متشبثة بها بقوة».