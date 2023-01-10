إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17 يكشف عن مفاجأت جديدة

يبحث جمهور الدراما التركية عن إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17 عبر محركات البحث على الانترنت، مترقبين موعد عرض الحلقة الجديدة بعد الأحداث المثيرة، التي شهدتها نهاية الحلقة الـ16 من المسلسل، والمذاع يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء، على شاشة قناة «ستار TV» التركية.

ووصلت مشاهدات إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17، عبر القناة الرسمية للمسلسل على «يوتيوب»، لأكثر من 1.5 مليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة من عرضه، وطرحت العديد من علامات استفهام خاصة حول التشابكات في العلاقة بين «فريد» و«سيران»، التي ترغب في العمل كعارضة أزياء، وتخطو تلك الخطوة دون موافقة زوجها.

إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17

تفاصيل إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17

ويتضمن إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 17، عدد من المشاهد حول الأحداث التي من المقرر عرضها في الحلقة الجديدة من المسلسل، حيث يثور «فريد» غضبا في وجه «سيران» التي تحصل على عرض عمل كعارضة مجوهرات، وأمام رفضه التام تحاول إقناع والدها لدعمها في خطوة العمل حتى تستطيع أن يكون لها شخصية مستقلة، وتتمكن من الاعتماد على نفسها، وبالفعل تذهب للعمل مع «إيفه».

تفاصيل مسلسل طائر الرفراف

بدأ عرض مسلسل طائر الرفراف للمرة الأولى في 23 سبتمبر 2022، وحصلت حلقات المسلسل على تقيمات مرتفعة، وحقق ردود أفعال إيجابية من قبل المشاهدين منذ ذلك الوقت، جعلته من أبرز أعمال الدرامية التركية التي يتابعها الجمهور في الشرق الأوسط.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما التركية، من بينهم عفراء سارا أوغلو، ميرت رمضان دمير، جولسين سانتيرغلو، إمري ألتوج، شريف سيزر وسيتين تيكندور.