إعلان مسلسل «طائر الرفراف» الحلقة 16.. صراع مشتعل واتهام بالخيانة

أثار إعلان مسلسل «طائر الرفراف»، الحلقة 16، تساؤلات الجمهور حول ما ستشهده الحلقة الجديدة المقرر عرضها مساء غدٍ الجمعة، وتداول رواد السوشيال ميديا، المقطع الدعائي الخاص بالحلقة المرتقبة، ما جعلها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

إعلان مسلسل طائر الرفراف الحلقة 16

وشهد إعلان مسلسل طائر الرفراف الحلقة 16، وقوع خلافات كبيرة بين أبطال العمل، وشكوك واتهامات بالخيانة، ووقوع أزمة كبيرة بين فريد وسيران، يترتب عليها تصاعد في أحداث المسلسل.

مواعيد وقنوات العرض

وضمن مواعيد وقنوات عرض مسلسل طائر الرفراف، يُعرض المسلسل على شاشة قناة star tv التركية، في الساعة 8 مساء كل يوم جمعة من كل أسبوع، ويتم عرضها مصحوبة بالترجمة إلى اللغة العربية على بعض المنصات والمواقع المتخصصة في الدراما التركية، ومدة الحلقة تقترب من 110 دقيقة.

أبطال المسلسل

مسلسل طائر الرفراف، بطولة بيريل بوزام، عفراء ساراتش أوغلي، إمري التوغ، ميرت رمضان ديمير، شيتين تيكندور، وتدور الأحداث من خلال شخصية فريد الذي قرر جده تزويجه من سيران، بهدف الحفاظ عليه وضمان استقامته بعيدًا عن تهوره.