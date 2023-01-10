المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شاب أراب أيدول في السلام

قضت الدائرة 11 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 2 من المتهمين بقتل أحد الأشخاص في منطقة السلام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شاب أراب أيدول»، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9666 لسنة 2021، مع المتهمين، وجّهت لهم تهمة قتل المجني عليه أمجد سامي، 26 عامًا، صاحب عربة كبدة بموقف السلام، عمدًا مع سبق الإصرار، بعد حدوث مشاجرة مع عدد من الأشخاص في منطقة الموقف الجديد، وعلى إثرها نُقل المجني عليه للمستشفى مُصابًا بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المجني عليه حينما نقل إلى المستشفى كانت عضلة القلب متوقفة، ولديه نزيف بالأنف والفم ومجري التنفس، ما أدى إلى وفاته وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

وتحفظت النيابة العامة على جثة المجني عليه تحت تصرفها، للوقوف على أسباب الوفاة بشكل كامل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى كان مرشحا للمشاركة في برنامج أراب أيدول، ويعمل بائعًا متجولًا على إحدى عربات الكبدة في موقف السلام، ونشب بينه وبين أحد الأشخاص الذي يدعى «فارس. م»، مسجل جنائي، إثر طلبه بعض أدوات تحضير السندوتشات، مشادة كلامية تحولت لمشاجرة استل على إثرها المتهم سلاحًا أبيض بالاشتراك مع صديقه «محمد. ن»، مسجل جنائي، وسدد له ضربة في العنق أدت إلى وفاته حسب التقرير الخاص بالصفة التشريحية.