ضبط عاطل بحوزته «إستروكس» بـ30 ألف جنيه قبل بيعه في السلام

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (30,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.