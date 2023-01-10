توجيهات عاجلة من «تعليم القاهرة» استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث اجتمع اليوم قيادات التعليم بالقاهرة لمناقشة آليات العمل استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2022/2023.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. التواجد بالمطبعة السرية في وقت باكر

وأكدت المديرية، في بيان لها، على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، والتواجد في المطبعة السرية في وقت باكر، وتواجد أعضاء المتابعة المكلفين بالعمل بالمطبعة لمتابعة أعمال الامتحانات، والتأكيد على أن تتم العملية الامتحانية بطريقة آمنة وسليمة وفقا للقواعد المنظمة لتوزيعها على الإدارات التعليمية.

إعداد تقرير يومي عن الزيارات

وطالبت بإعداد تقرير يومي عن الزيارات، ليس رصد السلبيات وإنما العمل على إيجاد حلول لها وذلك أثناء تواجد المتابعين ورفع تقرير يومي وتسليمه لمدير إدارة المتابعة بالمديرية.