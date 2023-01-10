6 معلومات عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023 قبل إذاعته الليلة

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن إطلاق النسخة الـ80 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، الذي يقدمه المثل الكوميدي جيرود كارمايكل، ويحتفي الحدث الشهير بأفضل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية على مدار عام 2022، بحضور مجموعة من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما في هوليوود والعالم، وفيما يلي أهم معلومات عن الحفل:

أبرز المعلومات عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

- يبدأ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، في فندق بيفرلي هيلتون بولاية كاليفورنيا، حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الثالثة من فجر الأربعاء بتوقيت مدينة القاهرة.

- يكرم النجم إيدي ميرفي في الحفل على جائزة «سيسيل بي ديميل»، وهي جائزة فخرية للمساهمات البارزة في عالم الترفية، بينما يحصل المخرج والمنتج رايان مورفي على جائزة «كارول بورنيت» للمساهمات البارزة والدائمة في التلفزيون.

- حصل فيلم «The Banshees of Inisherin» على أعلى ترشيحات في 8 فئات جوائز، وهو يعتبر الفيلم الأكثر ترشيحا لجوائز منذ فيلم «Cold Mountain back» عام 2004.

- تقدم الجوائز في 14 فئة في مجال السينما تتضمن: أفضل فيلم كوميدي موسيقي، أفضل فيلم دراما، أفضل ممثل في فيلم كوميدي موسيقي، أفضل ممثلة في فيلم كوميدي موسيقي، أفضل ممثل في فيلم دامي، أفضل ممثلة في فيلم درامي، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل سيناريو، أفضل إخراج، أفضل أغنية أصلية، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل فيلم عالمي، وأفضل فيلم رسوم متحركة.

- يعتبر مسلسل «Abbott Elementary» صاحب أعلى ترشيحات في جوائز التلفزيون، إذ رشح في 5 فئات.

- تقدم الجوائز في 13 فئة في مجال المسلسلات التلفزيونية: أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي موسيقي، أفضل مسلسل درامي، أفضل مسلسل قصير فيلم تلفزيوني، أفضل ممثل في مسلسل درامي، أفضل ممثلة في مسلسل درامي، أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي موسيقي، أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني كوميدي موسيقي، أفضل ممثل في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني، أفضل ممثل في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة، وأفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني، وأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني.