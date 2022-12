تايلور سويفت تنافس ليدي جاجا وريانا على جائزة جولدن جلوب

أعلن القائمون على جولدن جلوب في نسختها الـ 80، قائمة الترشيحات الخاصة بالجائز المقرر إقامة الحفل الخاص بها في يناير المقبل، وتضمنت قائمة الكثير من الأعمال الفنية والأسماء المميزة ومن بينها تايلور سويفت.

وسبق لـ تايلور سويفت المنافسة على جائزة جولدن جلوب أكثر من مرة، ولكن هذه المرة المنافسة مشتعلة، إذ أنها تنافس على الجائزة مع الثنائي ليدي جاجا وريانا.

وجرى ترشيح تايلور سويفت لجائزة جولدن جلوب عن أغنية carolina التي كتبتها وغنتها لفيلم Where The Crawdads Sing، أما ريانا فتنافس بـ أغنية lift me up التي قدمتها فب فيلم Black Panther: Wakanda Forever، وعن ليدي جاجا فترشحت عن أغنية hold my hand التب قدمتها في فيلم Top Gun: Maverick.

تايلور سويفت تترشح لجولدن جلوب للمرة الرابعة

يذكر أن هذه المرة الرابعة التي ترشح فيها تايلور سويفت لجائزة جولدن جلوب، إذ جرى ترشيحها في 2013 و2014 و2020.