«الجنايات» تستكمل محاكمة 22 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 22 متهمًا، بينهم 18 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان».

تأجيل القضية للاطلاع

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء 11 يناير للاطلاع.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، قيام المتهمين في الفترة من عام 2014 وحتى نوفمبر من عام 2021 بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، الهدف منها استخدام القوة والعنف ضد المواطنين.

تولي قيادة بالهيكل الإداري للجماعة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين من الأول وحتى العاشر روعوا المواطنين وكان غرضهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، فضلًا عن الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وتولي كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين من الحادي عشر وحتى المتهم الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع العلم بغرضها ومولوها ببيانات ومعلومات وأموال.