سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها ونجلها يهنئها بصورة ورسالة: «أحبك»

تحتفل الفنانة سميرة سعيد، اليوم بعيد ميلادها، ونشر نجلها شادي، صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نجل سميرة سعيد يهنئها بعيد ميلادها

وعلق نجل الفنانة سميرة سعيد على الصورة برسالة مؤثرة قائلاً: «عيد ميلاد سعيد مومزو، ذكرياتنا الرائعة مع بعض إن شاء الله.. أحبك».

شادي يتعاون مع والدته سميرة سعيد

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان شادي شامل، عن تعاونه مع الديفا سميرة سعيد، في عمل فني جديد يجمعهما مع الشاعر شادي نور.

آخر أغاني سميرة سعيد

يذكر أن آخر أغاني الفنانة سميرة سعيد، كانت أغنية «يامي»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور.

سميرة سعيد تنعى الموسيقار محمد سلطان

وحرصت الفنانة سميرة سعيد، منذ أيام على نعي الموسيقار الراحل محمد سلطان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بكلمات مؤثرة قائلة: «لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب يبقى دائماً مرّ، محمد سلطان، ليس بالنسبة لي ملحناً فقط.. لكن كان صديقاً، كان قريباً وكان معلّماً.. أول نجاحي في مصر، كان من خلاله.. تبناني وآمن بي.. وكان هو والمرحومة فايزة أحمد ، أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي.. رحمكما الله.. سوف أتذكركما طالما حييت».