حالة الطقس غدا في المحافظات.. انخفاض الحرارة بالتزامن مع «المرتفع الأزوري»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات بالتزامن مع تعرض البلاد إلى المرتفع الأزوري، مؤكدة وجود فرص لسقوط أمطار مع شبورة مائية وغيوم جزئية ونشاط لحركة الرياح على محافظات السواحل الشمالية، وسط طقس مائل إلى البرودة ليلا بارد نهارا.

حالة الطقس غدا بالتزامن مع المرتفع الأزوري

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات بالتزامن مع المرتفع الأزوري، أوضحت الأرصاد تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، ما يؤثر على الرؤية الأفقية في محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، وتمتد الظاهرة على الطرق التي تربط بين محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى تصل إلى شمال الصعيد ومدن القناة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار ضمن حالة الطقس غدا في عدة محافظات، بينما تنعدم على القاهرة الكبرى.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية أن محافظاتي بورسعيد ومطروح، ومناطق «رفح، العريش، السلوم، العملين، الحمام» تشهد نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تأثير المرتفع الأزوري على المحافظات

وتشير الأرصاد أن المرتفع الأزوري يؤثر على مناطق واسعة من قارة أوروبا وتمتد إلى شمال أفريقيا، كما يصل إلى دول البحر المتوسط، حيث يتسبب في تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والتي تظهر في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات، سجلت 19 درجة للعظمى في القاهرة والوجه البحري، والصغرى 11 درجة، بينما سجلت السواحل الشمالية العظمى 19 درجة، الصغرى 12 درجة.

وفي شمال الصعيد سجلت العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.

وانخفضت درجة الحرارة الصغرى في شمال الصعيد إلى 8 درجات، وذلك في محافظات «المنيا، أسيوط، بني سويف»، كما انخفضت أيضا في كاترين حيث سجلت 4 درجات.