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المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد في حاجة للتعاون مع «الناتو» لمواجهة روسيا

كتب:

هانى حسن
02:31 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هناك حاجة ملحة للتعاون مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة روسيا.

وأضافت «دير لاين»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، على هامش توقيع اتفاق تعاون بين الحلف وأوروبا، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تنسيقًا واضحًا بين الجانبين للتعامل مع روسيا، والتعامل مع التهديدات السيبرانية وغيرها.

وأعربت عن تطلع الاتحاد الأوروبي لانضمام كل من فنلندا والسويد للحلف، مشيرة إلى حاجة أوروبا للتعاون مع «الناتو»، من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تحيط بدول الاتحاد.

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بقلم هانى حسن