رئيس «النحالين»: العسل المصري ينافس عالميا.. ونفتح أبواب تصدير جديدة (حوار)

كشف فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، عن قدرة مصر في تصدير عسل النحل لعدد من الدول حول العالم، ووصفها بأنها قد تكون في المرتبة الأولى في الوطن العربي كمنتج مطابق للمواصفات القياسية ومصدر لأنواع العسل المختلفة.

وذكر «البحيري»، خلال حواره مع «الوطن»، أن مصر تُصدر بين 3 و 4 أطنان سنويا من العسل في عدد من الدول حول العالم، وأجاب في السطور التالية على كل ما يخص العسل هذه الفترة سواء من أنواع وأسعار ومبيعات وتصدير.

ما هي أنواع العسل التي يتم تصديرها إلى الخارج؟

أنواع العسل التي يتم تصديرها إلى الخارج، هي زهور الأعشاب تعد من أكثر الأنواع، وعسل اليانسون وحبة البركة والحمضيات والموالح.

وبالنسبة للبلاد التي يصدر إليها العسل؟

تقريبا جميع العالم، وتحديدا دول الخليج وشمال أفريقيا وشرق آسيا.

وماذا عن أسعار العسل في التصدير؟

يحكمنا في تصدير العسل البورصة العالمية، بمعنى أن زيادة السعر في مصر، ليس بالضرورة يقابله زيادة السعر في الصين أو الهند، ففي النهاية العميل أو المستورد يحصل على أنوع عسل من دول أخرى مطابقة للمواصفات القياسية، فبالتالي يحكمنا هنا العرض والطلب والبورصة التي تتحكم في سوق العسل.

ما الذي يميز مصر عن الدول الأخرى؟

سوق العسل العالمي يتراوح ما بين 4 لـ 7 دولار طبقا للنوع ودولة المنشأ، ولكن في مصر الوضع مختلف حيث إنها لديها ميزة تنافسية بسبب قربها من معظم الدول العربية وشمال أفريقيا ما ينتج عنه سرعة الشحن بخلاف الآخرين ومنتج جيد يمكن تصديره، وكذلك يمكن منافسة الأسعار العالمية ولكن استعجال النحال والشركات المصرية في طرح الأسعار الخارجية بيكون عائق أمام تسهيل عملية التصدير لهم، لأن المستورد في النهاية يبحث على سعر ومنتج مطابق للمواصفات القياسية.

حدثنا عن مبيعات العسل بشكل عام في مصر هذه الفترة؟

الفترة الأخيرة ارتفع سعر العسل ليس بسبب زيادة المبيعات، لكن بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ما يسبب كاهل كبيل على النحال أنه يستمر في المهنة في ظل الظروف الاقتصادية في جميع العالم، ما جعلنا مضطرين لرفع السعر لمساعدته في الاستمرار في مجاله، خاصة أن العسل منتج سنوي وليس رئيسي، وبالطبع الاستهلاك والسحب هذه الفترة أقل كثيرا.

وكيف تعملون على مواجهة قلة استهلاك العسل؟

نحاول حاليا فتح أبواب تصديرية جديدة لمساعدة النحال على مواجهة هذه المشكلة ويمكن أن ننافس السوق العالمية ولا نزيد من الأسعار بشكل كبير من أجل الاستمرارية.

وماذا عن أسعار العسل في مصر؟

هناك الكثير من الأنواع أبرزها كيلو البرسيم يتراوح سعره بين 60 لـ 100 جنيه يمكن أن يزيد أو يقل طبقا للتعبئة والتغليف، وعسل الموالح بـ 100 جنيه، وعسل الصدر 500 جنيه، واليانسون 150 جنيه، والبردقوش 150 جنيه، والشمر والأعشاب 200 جنيه وجرام غذاء الملكات 20 جنيه.

كيف يمكن اكتشاف العسل الطبيعي أي الأصلي من المغشوش؟

يمكن اكتشاف العسل المغشوش، من خلال المعامل المختصة، ولا يوجد تجربة أخرى للشخص يمكن معرفة عن طريقها إذا كان طبيعي أم لا.