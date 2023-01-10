رئيس «النحالين» يكشف حقيقة اختبار العسل المغشوش: «مستحيل للأشخاص»

يعد عسل النحل من المنتجات المهمة في فصل الشتاء، لدوره الفعال في تقوية المناعة والحماية من الأمراض ويتساءل كثير من الأشخاص عن الأنواع المتوفرة وأسعارها، وكيفية معرفة إذا كان «أصلي أم مغشوش».

اكتشاف إذا كان العسل طبيعي أم مغشوش

فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، قال إن من المستحيل اكتشاف إذا كان العسل مغشوش من خلال التجارب الشخصية الشائعة والمتداولة، وبينها استخدام «عود الكبريت»، موضحا أن اكتشاف العسل إذا كان أصلي أي طبيعي أم لا يكون عن طريق المعامل المختصة فقط.

أنواع وأسعار العسل في السوق

وبالنسبة لأبرز الأنواع المتواجدة وأسعارها، أوضح البحيري لـ «الوطن»، أن من بين تلك الأنواع عسل البرسيم ويتراوح سعر كيلو العسل بين 60 و100 جنيه ويختلف السعر حسب التعبئة والتغليف، ولكن هذا هو السعر المتوسط، وعسل الموالح بسعر 100 جنيه، أما اليانسون بسعر 150 جنيهًا، وأشار إلى أن سعر عسل السدر 500 جنيه، وعسل الشمر والأعشاب بـ 200 جنيه، بينما البردقوش بـ 150 جنيهًا، وجرام غذاء الملكات يصل سعره إلى 20 جنيهًا.