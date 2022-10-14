في ذكرى وفاته.. شهيرة تكشف سبب قلة أعمالها الفنية مع محمود ياسين

قصة حب لن تتكرر في تاريخ الفن، اعتمدت على مشاعر الود والاحترام، جمعت بين الفنان محمود ياسين، وزوجته الفنانة شهيرة، وتحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان محمود ياسين، ونعرض خلال التقرير التالي العلاقة بينهما ولماذا كانت توجد قلة في الأعمال المشاركين فيها معا.

على الرغم من أن الثنائي جمع بينهما علاقة حب وعمل، فمشوار كل منهما تجاوز الـ 150 عملاً فنياً، فلم يجمع بينهما سوى 16 عملا فقط، وبعد أن رحل الفنان محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عاما، قد عاشت شهيرة حالة من الحزن الشديد على رحيله وكشفت سر قلة الأعمال بينهما.

قصة حب جمعت بين شهيرة ومحمود ياسين

وقعت الفنانة شهيرة في غرام الفنان محمود ياسين، وهي في سنوات الدراسة الأولى بمعهد السينما، ومن أهم الأعمال التي جمعت بينهما «سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة و صور ممنوعة».

شهيرة: كان بيبقى مشغول بي طول الوقت في التصوير

ولم يجمع بينهما مشاهد درامية عديدة، وكشفت شهيرة عن السبب وراء ذلك في تصريحات تلفزيونية قائلة، «كان بيقولي مشكلتي لما ببقي قدامك أني بقعد اتفرج عليكي ومش بعرف أمثل بسبب اهتمامي بيكي أكثر، وبيبقى مشغول عليا، وأنا كنت بقوله كل واحد يركز في شغله».

حالة شهيرة بعد وفاة زوجها

مابين الحين والآخر، تتذكر الفنانة شهيرة زوجها الراحل محمود ياسين بكلمات مؤثرة، حيث أنها منذ فترة أعلنت لجمهورها أنها تبحث في مقتنياته سواء كانت «ملابس خاصة به أو تيشيرت يكون عليه بعض شعيراته»، وغيرها من الأشياء الأخرى، وذلك نظراً لشعورها بالاشتياق الشديد له.