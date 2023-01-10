للقطاع الخاص.. طريقة احتساب علاوة الـ3% على مرتبات يناير الجديدة

يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، المقرر أن يتم تطبيقه بداية من العام الجديد 2023.

ومع قرب تطبيق القرار، ترصد «الوطن» كيفية حساب علاوة الـ3% على مرتبات يناير الجديدة للعاملين في القطاع الخاص.

ما هو الأجر التأميني؟

يعرف «الأجر التأميني» بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجر ويخضع للتأمينات الاجتماعية، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 1 يناير 2021، ويشمل جميع بنود الأجر طبقًا لقانون العمل، ويضم الأجر الأساسي والمتغير وبعض البدلات الأخرى التي يتقاضاها العامل.

بعد تعريف الأجر التأميني، يكون احتساب علاوة الـ3% على مرتبات يناير الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، عبارة عن نسبة 3% من إجمالي الأجر الثابت والمتغير «الأجر التأمين».

قرار المجلس القومي للأجور

وأقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.