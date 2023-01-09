موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023.. تتزامن مع عطلة رسمية

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، معتزمة بدء عملية الصرف اعتباراً من يوم 23 يناير الجاري ولمدة 4 أيام، وذلك بحسب ما أصدرته في كتاب دوري يوضح موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، بالإضافة إلى شهري فبراير ومارس المقبلين.

33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية

وسيتلقى قرابة 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موزعين على 33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية، مرتبات شهر يناير 2023، قبل حلول العطلة الرسمية المرتقبة الشهر الجاري في 25 يناير بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وسيتمكن الموظفون من صرف المرتبات من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الميادين والشوارع العامة بالمحافظات.

3 أيام لصرف المتأخرات

وفق الكتاب الدوري الموضح موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، فإن وزارة المالية ستقوم بصرف متأخرات المرتب لمن تخلف عن التحصيل، أيام 5 و 8 و10 فبراير، فيما تتفاوت مواعيد صرف مرتبات القطاع الخاص تبعاً لنظام كل منشأة وطبيعة عملها وموازنتها السنوية.

عدم التزاحم في صرف المرتبات

وفي بيان سابق للوزارة، دعت الموظفين إلى عدم التزاحم على عملية صرف مرتبات شهر يناير 2023 تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ضرورة مراعاتهم للإجراءات الاحترازية المهمة في هذا الشأن.

مراعاة الأعياد والمناسبات العامة

وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، طارق بسيوني، أن وزارة المالية، راعت المناسبات الرسمية والأعياد عند وضع موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، لكل الجهات الإدارية بالدولة.