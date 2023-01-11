مليون ونصف كرتونة مواد غذائية وصلت للأسر المستحقة ضمن «وصل الخير»

كشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن عدد المستفيدين من كراتين المساعدات الغذائية، التي تم توزيعها على المواطنين المستحقين والأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية ضمن مبادرة «وصل الخير».

وأعلنت مبادرة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن عدد المستفيدين من كراتين المساعدات الغذائية من المواطنين في القرى والمحافظات النائية من الفئات الأكثر احتياجا، بلغ عددهم مليون و500 ألف كرتونة للأسر.

وتعمل مبادرة «وصل الخير» المنبثقة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على توزيع كراتين المواد الغذائية على أهالي القرى والمحافظات النائية، من الفئات الأكثر احتياجا، وفي المناطق التي تعاني ضعف الخدمات.

يأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وما تستهدفه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.