إحالة 36 موظفا في المنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 36 من العاملين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم في مواعيد العمل الرسمية، والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ترك العمل بدون إذن

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية، للمرورعلى المنشآت الخدمية بمراكز ديرب نجم ومنيا القمح وأبو حماد ومشتول السوق، لمتابعة سير انتظام العمل بها، والتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدة مخالفات، تمثلت في الآتي:

- عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية قرموط صهبرة التابعة لرئاسة مركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 11 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية صافور التابعه لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 7 من أعضاء هيئة التدريس العاملين بمدرسة شلشلمون الإعدادية بنين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 6 من أعضاء هيئة التدريس العاملين بمدرسة الحلمية الإعدادية الجديدة بنين التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 1 من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية بحطيط التابعة للإدارة الزراعية بمركز أبو حماد، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

- عدم تواجد 8 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمركز مشتول السوق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

إحالة العاملين للتحقيق

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.