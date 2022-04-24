إحالة 91 من المتغيبين عن العمل ‏بالمستشفيات والموظفين ‏بالدقهلية للتحقيق

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم عن إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين عن العمل للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي نبروه تمي الأمديد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بالدقهلية

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، فقد تقرر إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي نبروه وتمي الامديد الأسبوع الماضي.

نتائج حملات المرور الميداني

وأكد باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن نتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح الشريف، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 85 من العاملين بوحدات طب الاسرة في كل من قري ابو ياسين ومنشأة السلام والخمسة والميهي وبمستشفى تمي الامديد المركزي، كما يشمل عدد 3 من العاملين بمراكز شباب قري تاج العز والميهي بمركز نبروه ومن مركز شباب قرية الخمسة بمركز تمي الامديد هذا بالإضافة الي عدد 3 من العاملين بالإدارة والوحدة البيطرية بصدقا بمركز تمي الامديد، كما تقرر احالة مسئولي مراكز شباب كلا من قري كفر الجنينة ودميرة القديم بمركز نبروه للتحقيق لوجود مراكز الشباب المذكورة مغلقة اثناء مرور حملات التفتيش في المواعيد الرسمية للعمل.